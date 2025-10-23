×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DHKP-C'nin talimatıyla açlık grevi yapan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#DHKP-C#Terörle Mücadele#Açlık Grevi
DHKP-Cnin talimatıyla açlık grevi yapan 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 14:58

Kayseri'de, terör örgütü DHKP-C'nin talimatı ile açlık grevi yaparak, örgütün sosyal medya hesaplarında paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda G.K. (41) ve M.B.'nin (59) örgütün talimatı ile açlık grevi yaparak örgüte ait sosyal medya hesaplarında paylaştıkları belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. G.K. ve M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DHKP-C#Terörle Mücadele#Açlık Grevi

BAKMADAN GEÇME!