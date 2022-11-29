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DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı

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#Gülten Matur#DHKP-C#Türkiye
DHKP-Cnin sözde Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 19:25

Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen ve İstanbul'da yakalanan şüpheli Gülten Matur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar çerçevesinde, terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Gülten Matur'un İstanbul'da saklandığı belirlenmişti. Yurt dışına çıkma arayışında olduğu da iddia edilen şüpheli Matur, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla İstanbul'da yakalanmıştı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Matur, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli Gülten Matur, savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Gülten Matur#DHKP-C#Türkiye

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