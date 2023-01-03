DHKP/C'li Gülen Matur'a 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

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Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Gülen Matur, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin operasyonu sonucu gözaltına alınmış, 29 Kasım 2022'de tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, DHKP/C terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2017 yılından itibaren hakkında yakalama kararı bulunan ve İçişleri Bakanlığı'nın terörde arananlar gri kategorisinde yer alan Kerim K'nın 15 Eylül 2021 tarihinde yakalanarak cezaevine gönderildiği, etkin pişmanlık ve tanık koruma prosedürü anlatıldıktan sonra açık tanık statüsünde ifade vermek istemesi üzerine rızası doğrultusunda cezaevinden çıkarılarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığında ifadesinin alındığı anlatıldı. Kerim K'nın örgüte katılım süreci, örgüt içerisindeki faaliyetlerini anlatarak DHKP/C terör örgütünün yapısı, işleyişi, legal görünümlü illegal amaca hizmet eden organları hakkında kapsamlı beyanda bulunduğu ve örgütsel faaliyet yürüten 245 kişiyi teşhis ettiği belirtildi.

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Bunun üzerine yapılan soruşturmada 15 Ekim 2021 tarihinde 126 şüpheliye yönelik operasyonel çalışma yapıldığı, bazı şüphelilerin tutuklandıktan sonra bazı şüphelilerin ise gözaltı sürecindeyken etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdikleri vurgulandı. Bu şüphelilerin ifadesinde Gülen Matur'un adının geçtiği, şüphelinin ikametinde 29 Mart 2022'de arama yapıldığı, bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve 28 Kasım 2022'de yakalandığı anlatıldı. Şüphelinin yakalandığında DHKP/C terör örgütünün üyelerine verilen talimatlarda slogan atma, üst araması, parmak izi ve fotoğraf alma işlemlerinde direnme, ikram edilen yiyecekleri kabul etmeme, açlık grevine girme gibi talimatları yerine getirerek örgütsel tavır içerisinde olduğu belirtildi.

İFADESİNDE ÖRGÜT ÜYELİĞİNİ REDDETTİ

İddianamede şüpheli Matur ifadesinde, temizlik işçisi olarak çalıştığını belirterek "Ayrıca arta kalan zamanlarımda kitap yazarım. Yazdığım kitaplarda genellikle kendi hayatımdan, yaşadıklarımdan bahsetmişimdir, siyasi bir kitap değildir. Kimseye Yürüyüş Dergisi ya da Halk Okulu Dergisinde eğitimler vermedim" dediği yer aldı. Şüpheli Matur, Anadolu sorumlusu olduğu iddiasını da kabul etmeyerek üyesi olduğu için Nurtepe'deki Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği (TAYAD)'e gidip gelmişliği olduğunu, ancak alan sorumluluğunun söz konusu olmadığını iddia ettiği belirtildi. Firari örgüt mensuplarını yurt dışına kaçırma, silah temin edip örgüte yahut kendime teslim edilmesini istemesinin gerçek dışı olduğunu ifade eden Matur, "Kesinlikle örgütsel tavır içerisinde hareket etmedim. Her ne kadar hakkımda DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliği veya milisliğinden soruşturma ve yargılamalar olsa da ben örgüt üyesi değilim" dediği kaydedildi.

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35 AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

İddianamede, şüpheli Gülen Matur'un 1993 yılından bu zamana örgütün belirli kısımlarında görev aldığı ve üstlendiği, DHKP/C terör örgütünün belirli bölgelerinde 2011 yılından itibaren yönetici pozisyonuna geldiği, örgütün tutuklu/hükümlü örgüt mensuplarına yahut bunların ailelerine yardımda bulunan Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (TAYAD) bulunduğu Nurtepe'de sorumlu düzeyinde olduğu ileri sürüldü. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ozan K.'nin ifadelerine göre, şüpheli Gülen Matur'un bir gemide çalıştığını öğrendiği Ozan K'ye firari örgüt mensuplarının yurt dışına kaçırılması ve yurt dışından silahların ülkemize sokulmasını sağlayıp sağlamayacağı hususunda teklifte bulunduğu iddianamede yer aldı. Ozan K'nin beyanına göre şüphelinin DHKP/C'nin Türkiye Merkez Komitesi Üyelerinden birisi olduğu, polisin de şüphelinin merkez komitesinde olduğuna ilişkin değerlendirmede bulunduğu belirtildi. Şüpheli Gülten Matur'un "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. Matur'un dosyasının İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi.