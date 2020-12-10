DHKP-C’li avukat yurtdışına kaçarken yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DHKP-C terör örgütü avukat yapılanması içinde yer alan Ünsal’ın, hapis cezasının kesinleşmesi sonrası yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Ünsal, Edirne’den yurtdışına kaçmaya çalışırken yanında biri PKK’dan kaydı bulunan, biri de Afgan uyruklu 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı. Zanlının yakalandığı araçta, Meriç Nehri’nden geçmek için kullanılacak bir bot ile sınırın koordinatlarını gösteren navigasyon cihazı ele geçirildi.

Ünsal, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın Çağlayan Adliyesi’ndeki makam odasında DHKP-C’li teröristlerce şehit edilmesinin ardından, DHKP-C’nin avukat yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanmış, cezaevinde başlattığı ölüm orucu sonrası sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.