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Gündem
Ä°brahim YILDIZ/Ä°STANBUL, (DHA)  -
Haber GiriÅŸ: 29.06.2021 - 13:57 | Son GÃ¼ncelleme:

DHKP/C ÅŸüphelisi havalimanÄ±nda yakalandÄ±

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TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DHKP-C Ã¼yesi olduÄŸu gerekÃ§esiyle aranan S.Ã–., Doha'dan TÃ¼rkiye'ye geliÅŸi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda yakaladÄ±.Â

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapmasÄ±nda DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼yesi olmaktan aranan S.Ã–., Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan S.Ã–. daha sonra adliyeye sevk edildi. S.Ã–. savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

DHKP/C ÅŸÃ¼phelisi havalimanÄ±nda yakalandÄ±

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