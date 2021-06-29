DHKP/C ÅŸÃ¼phelisi havalimanÄ±nda yakalandÄ±

DHKP/C ÅŸüphelisi havalimanÄ±nda yakalandÄ±
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DHKP-C Ã¼yesi olduÄŸu gerekÃ§esiyle aranan S.Ã–., Doha'dan TÃ¼rkiye'ye geliÅŸi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda yakaladÄ±.Â
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapmasÄ±nda DHKP-C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼yesi olmaktan aranan S.Ã–., Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda yakalandÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan S.Ã–. daha sonra adliyeye sevk edildi. S.Ã–. savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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