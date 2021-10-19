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DHKP/C operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

#İSTANBUL#Terör#İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

İSTANBUL merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 15 Ekim Cuma günü 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 126 kişiye yönelik başlatılan operasyona çok sayıda ekip katıldı. Operasyonda aralarında eylem için silahlı eğitim alan kişilerin yanı sıra, daha önce yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde DHKP/C Terör Örgütü'nün yurt dışı merkez komitesi ile bağlantısı olan ve şifreli yazışmaları olduğu tespit edilen şüphelerin de olduğu öğrenildi.

Operasyonda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 33, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 58 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 58 şüpheliden 14'ü dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.Ö., A.N.Ö., G.N.K. ve E.D. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki 44 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#İSTANBUL#Terör#İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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