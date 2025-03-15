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DHKP/C operasyonu... Tutuklu sayısı 17’ye çıktı: Şükrü Genç tutuklandı

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#DHKP/C#Şükrü Genç#Sarıyer
DHKP/C operasyonu... Tutuklu sayısı 17’ye çıktı: Şükrü Genç tutuklandı
Özge EĞRİKARAli Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

İstanbul’da DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül’ün de aralarında bulunduğu 17 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aralarında Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül’ün de bulunduğu 34 şüpheli dün sabah saat 08.00’de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

GENÇ: HEDEFTEYDİM

Yaklaşık 30 sayfa ifade veren Genç’e, DHKP-C silahlı terör örgütüne maddi destek sağlayıp sağlamadığı soruldu. Terör örgütüne maddi destek sağlamadığını anlatan Genç, ifadesinde yıktırdığı bir bina nedeniyle bahse konu örgütün ölüm listesine alındığını belirterek “Bu olaylardan sonra İstanbul Valiliği tarafından şahsıma koruma polisi görevlendirildi” dedi.

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Şüphelilerden Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe Eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül’ün de aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Maltepe eski Belediye Başkan yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın danışmanı Melih Morsümbül’ün de aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ELLERİ KELEPÇELENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sağlık kontrolüne götürüldü. Kontrol sırasında Genç’in ellerinin siyah plastik kelepçeyle bağlı olduğu görüldü.

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#DHKP/C#Şükrü Genç#Sarıyer

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