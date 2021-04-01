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Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

DHBT sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT giriş belgesi sorgulama ekranı

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DHBT sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT giriş belgesi sorgulama ekranı

DHBT giriş belgesi ile ilgili ÖSYM son dakik açıklaması yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada DHB sınav yerlerinin açıklandığı duyuruldu. İşte DHB giriş belgesi alam ekranı

DHBT sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen DHBT oturumu 11 Nisan tarihinde yapılacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DHBT GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

DHBT NE ZAMAN YAPILACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır. 

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