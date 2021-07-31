DHBT mülakatları ne zaman yapılacak?

DHBT mülakatları pek çok adayın araştırdığı konu olmaya başladı. Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilmişti.

DHBT MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DHBT mülakatları için henüz bir tarih yayımlanmadı. Tarih detaylarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

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