DHBT mülakatları ne zaman yapılacak?
DHBT mülakatları için adayların araştırmaları pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. DHBT mülakatı ile Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına yönelik yerleştirme elde etmek isteyen adaylar, mülakat tarihlerine odaklandı. Peki, DHBT mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
DHBT mülakatları pek çok adayın araştırdığı konu olmaya başladı. Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilmişti.
DHBT MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
DHBT mülakatları için henüz bir tarih yayımlanmadı. Tarih detaylarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.