DHBT geç başvuru nasıl yapılır? DHBT geç başvuru ücreti nereye yatırılacak?

DHBT geç başvuruları 24 Kasım gün sonuna kadar yapılacak. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen lisans mezunları KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri ile birlikte Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de (DHBT) katılmak zorunda olacak.

27 Aralık 2020 tarihinde saat 10.15’te yapılacak. Sınav 60 dakika sürecektir. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacak.

DHBT GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.