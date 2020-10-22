DHBT başvurusu ne zaman? İşte sınav ve başvuru takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşlar, 2020 DHBT sınavı hakkındaki sorgulamalarını yoğunlaştırdı. ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği sınavın neticesine göre aldıkları puanla bu birimlere atanma şansını elde edecek olan vatandaşlar, DHBT sınavı ne zaman yapılacağını ve başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2020 DHBT TAKVİMİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Başvurular 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru tarihi 24 Kasım 2020

Sonuçlar 27 Ocak 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.