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DHA’ya 2025'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafı ödülü

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#DHA#Fotoğraf Yarışması#Mutlu Yuca
DHA’ya 2025e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafı ödülü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 21:12

DEMİRÖREN Haber Ajansı (DHA) Bolu Muhabiri Mutlu Yuca, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında çektiği 'Sömestir Tatilinde Gelen Hüzün' adlı fotoğrafla 2025'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. Yuca, ödülünü, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’un elinden aldı.

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15 Temmuz Şehidi Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın hatırasını yaşatmak amacıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından katılan fotoğrafçıların eserlerinin değerlendirildiği yarışmada dereceye giren isimlere, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

DHA’ya 2025e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafı ödülü

Yarışmada, DHA Bolu Muhabiri Mutlu Yuca, 2025'e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları kategorisinde birinciliğe layık görüldü. Yuca, 21 Ocak 2025’te, 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında çektiği 'Sömestir Tatilinde Gelen Hüzün' adlı fotoğrafla ödülün sahibi oldu. Mutlu Yuca, ödülünü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un elinden aldı.

 

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#DHA#Fotoğraf Yarışması#Mutlu Yuca

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