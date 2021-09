DHA'nın haberi ses getirdi; Akın akülü sandalyesine kavuştu

Haberin Devamı

Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)- Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde annesi ve 2 kardeşiyle yaşayan, doğuştan 'Escobar sendromu' (ciddi omurga deformiteleri, eğrilik) tanısı koyulan Akın Aydar, sağ ayağını ve ellerini tam olarak kullanamıyor. İhtiyaçlarını tek başına karşılayamayan ve elleri yarı açık olan Aydar, her şeye rağmen okula gitmekten vazgeçmiyor. Huzurevleri İlkokulu öğrencisi Aydar, geçen yıl takdir belgesi alarak 3'üncü sınıfa geçti. Okula gitmeyi çok seven ve doktor olmak isteyen Aydar, yüz yüze eğitimin başlamasıyla tekrar okuluna kavuştu. Asansörü olmayan apartmanlarında her gün annesinin sırtında 3 kat indikten sonra kullanabildiği sol ayağıyla 3 tekerlekli plastik bisikleti ile 1 kilometre uzaklıktaki okuluna gidip gelen Akın'ın bu mücadelesi ve annesinin verdiği destek, DHA tarafından 'Yürüme engelli Akın'ın 3 tekerlekli bisikletle zorlu eğitim yolculuğu' başlığıyla haberleştirildi. Haberi gören Ankaralı iş insanı Zeki Türkeş, arkadaşı olan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'la görüşerek, Akın'a ve ailesine yardım etmek istediğini söyledi. Akın ve ailesiyle irtibata geçen Aşkın, kendi aldığı bazı hediyeler, engelli klozeti ile Zeki Türkeş'in gönderdiği akülü sandalye ve bir miktar parayı Aydar ailesine ziyaretinde verdi.





'ENGELLİ BABAMA 28 YIL BAKTIM'

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürü Aşkın, 28 yıl boyunca engelli babasına baktığını ve oğlu için mücadele veren Vasfiye Aydar'ı çok iyi anladığını söyledi. Haberin ardından Akın'a ve ailesine yardım için birtakım çalışmalar yaptığını, Ankaralı iş insanı ve arkadaşı Zeki Türkeş'in de kendisini arayarak yardım etmek istediğini aktaran Aşkın, şunları söyledi:

"Akın'a bir akülü sandalye göndermek istiyoruz, dedi. Sağ olsun, aynı gün sandalyeyi alıp gönderdiler. Akın artık, okula kendisi gidebilecek. İhtiyaçları için de bir miktar para gönderdi. Ben annesini kaybetmiş biri olarak söylüyorum; annelik dünyanın en güzel duygusu tabi ki. Oğlunu okutmak için bu kadar çabalaması bize umut verdi. İnşallah, Akın'ın güzel günlerini, daha sağlıklı günlerini göreceğiz. Evladına bu kadar sahip çıktığı için teşekkür ederiz. Gazeteci arkadaşlarımıza da özellikle teşekkür ederiz. Ben engelli babama 28 yıl baktım. Onun banyosunun, lavaboya çıkmasının ne kadar zor olduğunu biliyorum. Akın mutlu olacak, diye biz de çok mutlu olduk."

'OĞLUMU BİSİKLETLERDEN KURTARDINIZ'

Haberin Devamı

Telefonla iş insanı Zeki Türkeş'le görüşen ve akülü sandalye için teşekkür eden Vasfiye Aydar da "Oğlumu bisikletlerden kurtardınız. Allah razı olsun. Sonunda akülü sandalyemize kavuştuk. Ayrıca Akın'a klozet getirmiş. Tekrardan teşekkür ediyorum. Akın'ın akülü sandalyesi olacağına inanmıyordum. Çok mutluyuz. Artık oğlumun rahat gezebileceği bir sandalyesi var. Allah razı olsun. Bizi bugün çok sevindirdiler" dedi.