DHA'nın görüntüleriyle mesaj: "Düşsen de korkma, Türk polisinin eli uzanır sana"

Bağcılar'da O-3 Otoyoluna bağlanan Matbaacılar Caddesi'nde İSKİ'nin isale hattı borusu patladı, caddeyi su bastı. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken suya kapılan motosikletli kurye düşmekten kurtulamadı. O sırada görev başında olan iki polis düşen sürücünün yardımına koştu. Polisler sürücüyü ve motosikleti sudan çıkardı. Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerası yansıyan görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana..." notuyla sosyal medyada yayınladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mesajını sosyal medyada paylaştı.

Düşsen de korkma, Türk Polisinin eli uzanır sana... pic.twitter.com/osoPrvDv0h — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) January 5, 2021