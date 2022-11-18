DHA gündeme getirdi: Derede taşkın riski kalktı

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İlçe sınırlarında 3,5 kilometre uzunluğa ve 9 metre genişliğe sahip Şiran Deresi'nde, yatağında büyüyen ağaçların yanı sıra biriken kum ile çakıllar nedeniyle olası lokal ve şiddetli yağmur sonrası taşkın riskine karşı DSİ 22'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, DHA'nın haberi üzerine harekete geçti. İş makineleri destekli başlatılan hummalı çalışmalarla yatağı ıslah edilen derede, olası lokal ve şiddetli yağış sonrası taşkın riski ortadan kaldırıldı. Dere, çevreye yayılan kötü kokudan da arındırıldı. İlçe halkı, çalışmaları tamamlayan ekip ve yetkililere teşekkür etti.