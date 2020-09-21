DHA, Ceza İnfaz Kurumlarında HES koduyla ziyaret uygulamasını görüntüledi...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı, personelin özverili çalışmalarıyla tedbirlerin hassas ve esnetilmeden uygulanması sayesinde cezaevlerinde kayda değer hastalık riskiyle karşılaşmadıklarını söyledi. Cezaevlerine ziyaretçi olarak gelecek vatandaşlara çağrı yapan Başsavcıvekili Akçadırcı, gecikme yaşanmaması için HES kodunu alarak, hazır şekilde gelmelerini istedi.



VİRÜS TÜRKİYE’DE GÖRÜLMEDEN CEZAEVLERİNDE TEDBİR ALDIK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Akçadırcı, koronavirüs vakası henüz Türkiye’de görülmeden önce Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün almış olduğu tedbirler kapsamında, gerekli tedbirleri almaya başladıklarını söyledi. Akçadırcı, 13 Mart 2020 tarihinde ilk tedbir olarak termal kameralarla ceza infaz kurumlarında girişlere başlandığını belirterek, şunları söyledi:

“Öncelikle ilk kontrol ziyaretçi kabul girişinde yapılıyor. Buradan giren vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Öncelikle vatandaşlar ve tüm personel bu girişi kullanıyor. Pandemi süreci boyunca ziyaretçi kabulü yapılmıyordu. Haziran ayından itibaren kapalı görüşlere başlandı. Kapalı görüşler de yine bu mahalden yapılıyor. Personel de buradan giriyor. Ziyaretçilerin bu ana kapıdan dijital ateş ölçerlerle, ateşleri ölçülüyor. Ateşi yüksek olmayanlar hijyen kurallarına uyarak el dezenfeksiyon sağlanarak duyarlı kapılardan geçiyor. Bu kapılardan geçerken, burada bulunan termal kameralarla da vücut ısısı yüksek olmayanların kabulleri yapılarak görüşlere alınıyor.” HES KODU OLMAYAN ZİYARETÇİ CEZAEVİNE GİREMEZ

Sağılık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun 27 Ağustos’ta aldığı kararla ceza infaz kurumlarına girecek ziyaretçilerin HES koduyla girmesi uygulamasının 1 Eylül’den itibaren başladığını ifade eden Akçadırcı, “HES koduyla ceza infaz kurumlarına girme uygulaması başladı. Personel hariç diğer kişiler HES uygulamasına tabi. Önce ziyaretçilerin HES kodu olup olmadığı kontrol ediliyor. Hasta, yaşlı ve HES kodu alamayanlara görevlilerimiz yardımcı oluyor. Daha sonra ziyaretçiler danışmada bulunan personele HES kodlarını vererek daha önce saydığım kontrollerden geçerek ceza infaz kurumlarına giriyorlar” diye konuştu.

CEZA İNFAZ KURUMU PERSONELİ BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR

Başsavcıvekili Akçadırcı, ceza infaz kurumlarında Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün talimatları, pandemi sürecinde elde edilen tecrübeler ve son olarak HES uygulamasıyla bulaş olması ve vaka görülmesine engel olmaya çalıştıklarını söyledi. Ceza infaz kurumlarında görevli personelin büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Başsavcıvekili Akçadırcı, “Vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Cezaevlerine girerken lütfen HES kodlarını alarak gelsinler. İşlerin çabuk yürümesi, gecikme olmaması için. Hükümlü ve tutuklular devletin güvencesi altındadır. Bu hastalığın yayılmaması için gereken bütün tedbirleri aldık, ilgili tüm uyarı ve bilgilendirmeleri de süreç içinde artırarak devam ettirmekteyiz” dedi.

CEZAEVLERİNDE KAYDA DEĞER HASTALIK RİSKİYLE KARŞILAŞMADIK

Ceza infaz kurumlarında hem çok sayıda personel, hem de tutuklu hükümlü olduğunu belirten Başsavcıvekili Akçadırcı “Bu kadar çok insanın bulunduğu yerde tedbirlerin ciddi olması gerekir. Biz hiçbir kuralı esnetmeden, personelin özverili gayretiyle tedbirleri alıyoruz. Hem bilimsel yöntemler, Bilim Kurulu’nun önerileri dikkate alınıyor. Harfiyen, esnetilmeden yerine getirilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar ciddi, kayda değer hastalık riskiyle karşılaşmadık. Bu durum ileriye dönük de devam edecektir.

HES KODU DENETİMİYLE CEZA İNFAZ KURUMU ZİYARETİ

Maltepe Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde ziyaretçi ve avukatlardan kimlikleri dışında artık HES kodu da zorunlu olarak isteniyor. Ceza infaz kurumunun danışma bölümünde HES kontrolü yazılı uyarıcı tabelalar bulunuyor. HES kodu almakta zorlanan kişilere görevli personel yardımcı oluyor. Ziyaretçiler ve avukatlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak sıraya giriyor ve HES kodu ile kimlik kontrolü için danışma masasına alınıyor. Bu aşamadan sonra, dijital cihazlarla ateşleri ölçülerek, elleri dezenfekte edildikten sonra, eldiven ve maskeyle duyarlı termal cihaz bulunan kapıdan geçiyor. Son aşamada ise cezaevinde cam arkasında kapalı ziyaret gerçekleşiyor. Görüşmelerde ziyaretçilerin birbirleriyle arasında mesafe olmasına dikkat ediliyor.