DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS tercih ve kontenjan kılavuzu yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar

2021 DGS tercihleri için gözler ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamaya çevrildi. 11 Temmuz'da yapılan ve sonuçları 11 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilen DGS sınavının tercihleri ÖSYM tarafından başlayacak. Adaylar; tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanacak olan adaylar yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre yazacaklar. Ancak DGS tercihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl 9 Ağustos’ta yapılan DGS’nin sonuçları 7 Eylül’de açıklanmış, DGS tercih işlemleri ise 25 Eylül-2 Ekim arasında alınmaya başlanmıştı. 2020 yılının bilgileri göz önüne alındığında bu yıl DGS tercihlerinin eylül ayında alınması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamanın ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından yapılması ön görülüyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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