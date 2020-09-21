DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2020 DGS tercihleri bekleniyor!

'DGS tercihleri ne zaman?' sorusu, 2020 DGS puanları belli olan ve tercihler için hazır bekleyen adaylarca sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adayların gözü ÖSYM'den gelecek 'kılavuz yayımlandı' haberinde. İşte, konuya dair tüm ayrıntılar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Geçtiğimiz yıl DGS sonuçları 25 Temmuz’da açıklanmış, tercihler 21 Ağustos’ta alınmaya başlanmıştı.

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin //www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

DGS tercihleriyle ilgili ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KILAVUZ YAYINDA MI?

2019 yılı DGS taban puanlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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