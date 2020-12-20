DGS sınavı ne zaman? İşte 2021 DGS sınav ve başvuru takviminde son durum!

DGS 2021 sınav başvuru tarihleri, üniversite eğitimlerine yön vermek isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. 2 yıllık eğitimini aldıkları bölümü 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS 2021 başvurusu ile bu sınav için müracaatlarını tamamlayabilecek. İşte, DGS başvuru tarihleri hakkında detaylı bilgiler...

2021 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.

Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.