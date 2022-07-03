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DGS sınav yorumları 2022: 3 Temmuz DGS soruları zor muydu, kolay mıydı?

#DGS#Dgs Yorumları#Dgs Sınav Yorumları
DGS sınav yorumları 2022: 3 Temmuz DGS soruları zor muydu, kolay mıydı

DGS sınav yorumları, 3 Temmuz’da düzenlenen sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. DGS 2022 yılında bugün tamamlandı. Sınavda adaylara sözel ve sayısal test sorularını yanıtladılar. DGS soruları ve cevapları aynı gün içerisinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, DGS soruları zor muydu, kolay mıydı?

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DGS yorumları 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. DGS 2022 yılında 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adaylar heyecanla yorumları araştırıyorlar. Bazı adaylar sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları yorumlarda sınavın kolay olduğunu söylerken bazıları sorular hakkında bilgi verdi.

DGS SINAV YORUMLARI

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DGS sınav yorumları 2022: 3 Temmuz DGS soruları zor muydu, kolay mıydı

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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