DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? ÖSYM açıklama yaptı mı? İşte son bilgiler

DGS sınav yerleri pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında yapılacak sınav için başvurular geride kalmıştı. Sınava katılım sağlayacak adaylar ise sınav giriş belgelerine odaklandı. Peki, DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak? İşte, ÖSYM'nin işleyişi hakkında önemli bilgiler

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz itibariyle yayımlanacağı söylenebilir.DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz itibariyle yayımlanacağı söylenebilir.

KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.

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