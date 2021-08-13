DGS puanına Önlisans başarı puanı ekleniyor mu?... Örnek puan hesaplama

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-DGS sonuçları açıklandı. 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından sonuçlarını öğrenen adayların gündeminde şimdi tercihler var. İşte, "DGS puanına Önlisans başarı puanı ekleniyor mu?" sorusunun yanıtı...

DİKEY GEÇİŞ NEDİR?

Dikey geçiş, 2 yıllık meslek yüksekokulu veya açıköğretim ön lisans programlarından, 4 yıllık bir açık öğretim ya da örgün eğitim lisans programına geçiş yapmaktır. Örneğin, 2 yıllık muhasebe bölümünü tamamlayan bir öğrenci, 4 yıllık maliye, ekonometri, vb. lisans programlarına geçiş yaparak lisans diploması alabilir.

DGS PUANINA ÖNLİSANS BAŞARI PUANI EKLENİR Mİ?

DGS’ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

Örnek ÖBP Hesaplaması:

Mezuniyet notu 3.80

3.80 x 25 = 95 (4’lük sistemi 100 ‘lük sisteme dönüştürme)

95 x 0.8 = 76 ÖBP

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