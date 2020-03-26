DGS ne zaman yapılacak? 2020 DGS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin ertelediği sınavlara bir yenisi daha eklendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 25-26 Temmuz tarihine ertelendi. Bu gelişmenin ardından DGS'nin durumu merak konusu oldu. Önlisans eğitimi alanların katılım sağlayacağı DGS yılda bir kez düzenleniyor. İşte, 2020 DGS takvimi ve DGS'nin ertelenme durumu hakkında bilgi...

DGS ERTELENDİ Mİ?

DGS'nin 2020 sınavı şuan ki duruma göre mevcut tarihinde yapılacak. Şimdilik DGS için bir ertleme söz konusu değil. DGS'nin ertelenmesi hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

2020 DGS TAKVİMİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak. DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS HAKKINDA

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.