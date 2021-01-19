DGS ne zaman? İşte 2021 DGS başvuru ve sınav takvimi

2021 DGS'nin ÖSYM tarafından ne zaman yapılacağı, binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. İşte, 2021 DGS başvuru ve sınav takvimi

Üniversitelerde aldıkları önlisans eğitimini lisans eğitimini tamamlama hayali kuran on binlerce öğrencinin girdiği ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.

Takvime göre, 21.05.2021- 31.05.2021 tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanacak olan 2021 DGS sınavı, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

Sınavda uygulanmakta olan testin genel amacı, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır. Bu amaçla hazırlanan sorular, ön lisans programlarında öğrenilen bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri düzeyde olmaktadır. Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmekle beraber, yanlışlar ilgili bölümün doğrularını götürmektedir.