DGS ne zaman? 2020 DGS başvuruları başladı mı? İşte güncel DGS takvimi

Önlisans eğitiminden lisans eğitimine geçmek isteyen adayların katılım sağlayacağı 2020 DGS takvimi son günlerde en fazla araştırılan konulardan oldu. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi ülkemizde alınan corona virüsü önemleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelenmişti. Gözler şimdi 2020 DGS takviminde. İşte, 2020 DGS tarihi ve konuyla ilgili detaylar.

2020 DGS NE ZAMAN?

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Sınavın başvuru tarihi ise henüz belli olmadı. ÖSYM'den DGS başvuruları hakkında bir açıklama geldiği takdirde ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.