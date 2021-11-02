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DGS ek tercih kayıtları ne zaman? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarihler

#DGS#ÖSYM#Ek Kayıt
DGS ek tercih kayıtları ne zaman İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarihler

DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi 15-21 Ekim’de tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme sonuçlarına göre yükseköğrenim programlarına yerleşen adaylar üniversite e kayıtlarını "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak gerçekleştirecekler. Peki, DGS ek tercih kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, 2021 DGS üniversite ek tercih kayıt tarihleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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DGS üniversite kayıtları ne zaman sorusunun yanıtı ÖSYM tarafından belli oldu. 27 Ekim tarihinde açıklanan tercih sonuçları sonrası ek tercih kayıt tarihi yayımlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden DGS ek tercih online kayıtları 2-3 Kasım tarihleri arasında alınacak. E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin ders kayıt işlemlerini yapabilecekler.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

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Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasından yapılan e Kayıtlar ise 17-22 Eylül'de tamamlanmıştı.

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#DGS#ÖSYM#Ek Kayıt

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