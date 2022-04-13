DGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

Haberin Devamı

DGS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. DGS her sene ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde düzenleniyor. Adaylar bu yıl başvurularını mayıs ayında yapacaklar. DGS’ye girecek olan adaylar geçtiğimiz yıl 150 TL sınav ücreti yatırdılar.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS başvuruları 13 Mayıs ve 23 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular 31 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanan olan kılavuz ile netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl sınava girmek isteyenler 150 TL sınav ücreti yatırdılar.

SINAV TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.