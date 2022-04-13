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DGS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

#DGS#Dgs Başvuru#Dgs 2022
DGS başvuruları ne zaman yapılacak İşte DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

DGS başvuru ve sınav tarihi için araştırmalar başladı. ÖSYM sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı yapılıyor. Sınava girecek olan adaylar yayımlanan takvime göre belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştirecekler. Sınav temmuz ayında düzenlenecek. Peki, DGS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak?

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DGS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. DGS her sene ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde düzenleniyor. Adaylar bu yıl başvurularını mayıs ayında yapacaklar. DGS’ye girecek olan adaylar geçtiğimiz yıl 150 TL sınav ücreti yatırdılar.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS başvuruları 13 Mayıs ve 23 Mayıs tarihleri aralığında yapılacak. Geç başvurular 31 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. DGS 2022 başvuru ücreti yayımlanan olan kılavuz ile netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıl sınava girmek isteyenler 150 TL sınav ücreti yatırdılar.

DGS başvuruları ne zaman yapılacak İşte DGS 2022 başvuru ve sınav tarihi

SINAV TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.

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#DGS#Dgs Başvuru#Dgs 2022

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