DGS başvuruları ne zaman bitecek? 2020 DGS ne zaman?

Yüz binlerce adayın heyecanla beklediği 2020-DGS başvuruları için süreç başladı. Söz konusu sınav için son başvuru gününün ne zaman olduğunu merak eden adaylar, 2020 DGS'ye ilişkin pek çok arama yapıyor. Öte yandan sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzu'nda yer alıyor. İşte, 2020 DGS hakkında merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’ndan (ÖSYM)yapılan açıklamada, 2020-DGS'nin 9 Ağustos'ta gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Adaylar, başvurularını 9-17 Haziran tarihleri arasında, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın ‘ais.osym.gov.tr’ internet adresinden yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzu'nda yer alıyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Değerli DGS adaylarımız, 09 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz Dikey Geçiş Sınavı (#2020DGS) başvuru kılavuzu //osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 09-17 Haziran tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim."

9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında tamamlanacak başvurular için belirlenen ücret ise 130 TL oldu.

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