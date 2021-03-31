DGS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM takvimi belli oldu

DGS başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşmeye devam edecek. DGS ile 2 yıllık tahsillerini 4 yıla çıkartabilecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki, DGS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisine göre DGS, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvurusu ise 21-31 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara