DGS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM 2021 DGS başvuru tarihini açıkladı
DGS başvuruları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lisans eğitimine geçiş yapmak için öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS sınavı ÖSYM takvimine göre 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak. DGS başvuru işlemi ise mayıs ayında gerçekleşecek. DGS'ye katılacak olan adaylar sınav kılavuzunda yer alan bilgiler ışığında müracaatlarını tamamlayacaklar. Gözler şimdi DGS başvuruları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtında. İşte, 2021 DGS başvuru tarihi ile ilgili bilgiler.
DGS başvuruları ile 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak üzere ilk adımlarını atacak olan adaylar, ÖSYM üzerinden müracaatlarını tamamlayabilecek. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, ÖSYM tarafından müracaatları tamamlanacak olan DGS başvuru takvimi hakkında detaylı bilgiler
DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisine göre DGS, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvurusu ise 21-31 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.
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