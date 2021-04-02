DGS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM 2021 DGS başvuru tarihini açıkladı

DGS başvuruları ile 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak üzere ilk adımlarını atacak olan adaylar, ÖSYM üzerinden müracaatlarını tamamlayabilecek. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, ÖSYM tarafından müracaatları tamamlanacak olan DGS başvuru takvimi hakkında detaylı bilgiler

DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisine göre DGS, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvurusu ise 21-31 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.

DGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

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