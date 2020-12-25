DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2021 DGS takvimi için geri sayım

2021 DGS sınavına yönelik araştırmalar yeni yıla kısa bir süre kala yoğunlaştı. Söz konusu DGS'nin 2020 yılına ait tüm işlemlerinin tamamlanması ile birlikte şimdi de gelecek yılki etabı sorgulanıyor. İşte, 2021 DGS hakkında ayrıntılar...

2021 DGS NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos'ta yapıldı.

Bu bilgiler ışığında 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan geçtiğimiz yılın DGS başvuruları da 9 Haziran'da alınmaya başlamıştı.

Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.