DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 DGS sınavı ne zaman?

Ön lisans programlarından lisans programlarına geçmek isteyen binlerce adayın katılım sağlayacağı DGS'nin bu yılki sınavı için araştırmalar Nisan ayı ile birlikte hız kazandı. Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında, söz konusu sınavın tarihinde bir erteleme olup olmadığı da merak konusu oldu. İşte, 2020 DSG sınav ve başvuru takvimi...

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak. Sınavın başvuru tarihi ise henüz belli olmadı. ÖSYM'den DGS başvuruları hakkında bir açıklama geldiği takdirde ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.