DGS başvuruları ne zaman alınacak? DGS sınavı ne zaman 2020?

Ön lisanstan lisans eğitimine geçmek isteyenlerin katılım sağladığı DGS sınavının başvuru tarihleri adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sayısal ve sözel bölümden oluşan DGS'de öğrenciler öncelikle ÖSYM takviminde yer alan tarihlere göre başvurularını yapacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman? İşte, sınavlar ilgili ayrıntılar.

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS NE ZAMAN?

Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testinin uygulanacağı ve adaylara 150 dakika sürenin verileceği Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.