Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 başvuru tarihi için geri sayım devam ediyor. ÖSYM'nin açıkladığı 2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2020 DGS başvuru tarihi duyurulmuştu. Peki, DGS başvuruları ne zaman? 2020 DGS başvuru tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden yayınlanmıştı. ÖSYM'nin yıl içerisinde gerçekleştireceği tüm sınavlara ilişkin bilgilerin yer aldığı takvimde DGS 2020 başvuru tarihi de yer alıyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. Sınavla ilgili kılavuza da ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

DGS BAŞVURU 2020 TARİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testinin uygulanacağı ve adaylara 150 dakika sürenin verileceği Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranacak. Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilecek.

UZMANLARDAN DGS UYARILARI

Eğitim uzmanları adaylara, başarılı bir DGS tercihi için şu önerilerde bulunuyor:

LİSANS PROGRAMLARINI LİSTELEYİN: DGS’de tercih yapmak istediğiniz lisans programlarını; öncelikle puanlarına, üniversitelerin kontenjan sayılarına ve istek sırasına göre listeleyin.

AYRINTILI ARAŞTIRIN: Önlisans mezuniyet alanlarına göre, dikey geçiş yapılabilecek lisans programları hakkında ayrıntılı araştırma yapılmalı. İlgili önlisans programından mezun olan ya da olacak adayların hangi lisans programları tercih edebilecekleri, ÖSYM tarafından yayımlanan DGS Kılavuzu’ndaki Tablo 2’de belirtiliyor. 30 tercih hakkı var.

KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN: Adayların öncelikle DGS tercih kılavuzunu dikkatli incelemeleri gerekiyor. Tercihler, ÖSYM’ye bildirilmeden önce kesinlikle özel koşul ve açıklamalar kısmı okunmalı. Koşullarını taşımadığınız bölümleri asla tercih etmeyin. Çünkü koşulları uygun olmayan bölümleri tercih ederek üniversiteyi kazandığınız takdirde kayıt hakkınız olmayacak. Tüm bu bilgiler iyi araştırılmalı. Tercih süresi içinde, ÖSYM’ye sunduğunuz listelerde değişiklik yapabilirsiniz.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), örgün ve açıköğretim önlisans programlarında mezun adayların eğitimlerine, benzer alanlarda lisans düzeyinde devam etmelerine imkân veren bir sınav. DGS’de başarılı olan adaylar lisans programların yeterli puan ve kontenjanlara göre yerleşme hakkı kazanıyor. 30 Haziran’da ÖSYM tarafından düzenlenen DGS’ye 336 bin 573 aday katıldı. Sınav sonuçları ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Şimdi, bu sonuçlara göre adaylar tercih yapmaya başladı. Adayların 30 tercih hakkı bulunuyor. ÖSYM de tercihlere göre yerleştirme yapacak.