DGS başvuru tarihi ne zaman? 2020 DGS başvurusu ne zaman?

DGS hakkında adaylar araştırma yapmaya devam ediyor. DGS 2020'nin yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday üniversiteden 4 yıllık lisans diploması alabilmek için yarışacak. Öte yandan 2020 DGS başvurularının ne zaman başlayacağı binlerce öğrenci tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, 2020 DGS takvimi...

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

DGS başvuruları 9 Haziran ve 17 Haziran tarihleri aralığında yapılacak.

DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile duyurulacak. Geçtiğimiz yıl adaylar 120 TL sınav ücreti yatırdılar. Geç başvuru ücreti ise 180 TL idi.

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.