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DGS 2022 ne zaman yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı hakkında bilgiler

#Dgs#Dgs Ne Zaman#Dgs Sınavı Ne Zaman Yapılacak
DGS 2022 ne zaman yapılacak Dikey Geçiş Sınavı hakkında bilgiler

2022'ye kısa bir süre kala, DGS sınavına girecek olan adaylar sınav tarihi hakkında araştırmalarına başladı. 2022 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, başvuru tarihleri ve geç başvuru tarihi, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, 2022 DGS takviminde son durum...

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"2022 DGS ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sınava katılım sağlayacak binlerce aday tarafından merak ediliyor. 2 yıllık lisans öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, hazırlıklarını tamamlamak amacıyla 2022 yılında DGS'nin hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. Peki, 2022 DGS başvuru tarihi belli oldu mu? DGS ne zaman yapılacak?

2022 DGS TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2022 etabı için tarih belli olmadı. Sınav bu yıl 11 Temmuz'da yapılmış, başvuruları ise 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.

DGS'nin 2022 etabı için de benzer tarihlerde bir takvim oluşabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.

DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.

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Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz.

Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

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