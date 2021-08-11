DGS 1 net kuralı nedir?

DGS 1 net kuralı, puan hesaplama sürecinde kritik bir öneme sahiptir. DGS sınavında Sayısal bölümden 20 net elde edebilmek için Matematik'ten 20, Türkçe'den en az 1 net yapılması gerekmektedir. Sözel bölümden 20 net elde edebilmek için Matematik'ten 1, Türkçe'den 20 net gerekir. Eşit Ağırlık'ta ise her iki bölümden 10'ar net yapılması gerekir. Buna göre 1 ham puan 1 nete karşılık gelmektedir.

DGS 1 NET KURALI NEDİR?

Geçtiğimiz senelerde DGS'de 0.5 kuralı uygulanmaktaydı. Bu yıl bu kuralın kaldırıldığı, 1 net kuralının uygulanacağı duyuruldu. Buna göre, öğrencilerin her iki bölümden de -hem sözel hem de sayısal bölümden- en az 1 ham puan yani 1 net yapmaları gerekmektedir. Aksi halde adayların sınavı hesaplanmamaktadır.

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