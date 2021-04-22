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Haber Giriş: 22.04.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

DGD nedir? DGD ödemesi ne demek?

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DGD nedir? DGD ödemesi ne demek?

DGD ödemesi, çiftçilere yapılan destekleme ödemesidir. Her yıl belirli dönemlerde üretim planlamalarına göre verilen DGD destekleme ödemeleri, üreticilerin belirli düzeyde üretim yapmasını desteklemek için verilmektedir. İşte, DGD nedir ve DGD ödemesi ne demek sorusuna cevaben bazı bilgiler

Doğrudan gelir destekleri (DGD), kamu kaynaklarından hedef tarım üreticilerinin gelir düzeyini etkilemek amacıyla yapılan transferler şeklinde uygulanan bir politika aracıdır. Geniş anlamda bu politika aracı; mevcut ve gelecekteki üretim miktarı,
girdi kullanımı veya gelir düzeyleri ile ilişkilendirilmeksizin, üretimden bağımsız olarak üreticilere yapılan transferler veya üretimle belli derecede ilişkili telafi edici ödemeler, fark ödemeleri veya prim sistemi şeklinde uygulanmaktadır.

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