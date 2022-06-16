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‘Dezenformasyonla mücadele’ teklifi komisyonda kabul edildi

#Dezenformasyon#Mücadele#Yasa
‘Dezenformasyonla mücadele’ teklifi komisyonda kabul edildi

Dezenformasyon mücadeleyi hedefleyen, internet haber sitelerini süreli yayın kapsamına alan düzenlemeleri de içeren yasa teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifle, basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri de belirlendi. Buna göre, basın kartı başvurusu İletişim Başkanlığı’na yapılacak. Basın kartı, resmi nitelikte bir kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

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Teklife göre, haber sitesinde yayınlanan içerikler iki yıl süre ile saklanacak. Zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısı, yazının alındığı tarihten itibaren en geç 1 gün içinde yayımlanmak zorunda olacak. Yayımlanan düzeltme 24 saat ana sayfada kalacak. Halk arasında endişe, korku veya panik saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu güvenliği ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Suçun, failin kimliğini gizlemek suretiyle veya terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde cezalar artırılacak.

 

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#Dezenformasyon#Mücadele#Yasa

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