Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden orman yangınlarına ilişkin açıklama

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

26 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak tam 84 farklı noktada orman yangını meydana geldi. Sıcak hava dalgası, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle birden fazla ilde başlayan yangınlara, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde hızlı ve etkili şekilde müdahale edildi.

Tüm yangın noktalarında sürdürülen yoğun çalışmalarla yangınların büyük çoğunluğu aynı gün içinde kontrol altına alındı, bazı bölgelerde ise soğutma faaliyetleri başlatıldı. Yangınlara müdahale sürecinde devletin kurumsal organizasyon kapasitesi ve teknik altyapısı tüm yönleriyle sahaya yansıdı.

KAMU KURUMLARI TAM KOORDİNASYONLA GÖREVDEYDİ

Haberin Devamı

Yangınlara müdahalede Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı çok sayıda kurum görev aldı. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Emniyet, 112 Acil Sağlık ve ilgili yerel yönetim ekipleri olmak üzere tüm unsurlar, tam koordinasyon içinde yangın alanlarına yönlendirildi.

Vatandaşların güvenliği için gereken tahliyeler, sağlık müdahaleleri, ulaşım yollarının açılması ve lojistik destek faaliyetleri, kamu kurumlarının ortak çalışmasıyla eş zamanlı olarak yürütüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNDE GÜÇLÜ MÜDAHALE ALTYAPISI

Türkiye’nin yangınla mücadele kapasitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yapılan yatırımlar sayesinde güçlendirildi. Yangınlara erken müdahale edilmesini sağlayacak sistemler, hava filosunun genişletilmesi, insansız hava araçlarının (İHA) sahaya entegre edilmesi, yapay zekâ destekli tespit sistemlerinin devreye alınması ve orman köylülerinin bilinçlendirilmesi gibi çok sayıda reform hayata geçirildi. Bu yatırımlar, 26 Temmuz’daki çoklu yangın vakalarında etkin, hızlı ve yaygın müdahaleyi mümkün kıldı.

SAYILARLA TÜRKİYE’NİN YANGINLA MÜCADELE GÜCÜ

Haberin Devamı

Türkiye’nin mevcut yangınla mücadele kapasitesi dikkat çekici boyutlarda:

• 25 bin uzman personel, 132 bin gönüllü,

• 132 hava aracı (27 uçak + 105 helikopter),

• 438 ton su atma kapasitesi,

• 14 İHA ile Avrupa’da 1., dünyada 2. sırada,

• 776 gözetleme kulesi (184’ü yapay zekâ destekli),

• 5.359 kara aracı (1.786 arazöz, 831 iş makinesi, 2.742 ilk müdahale aracı),

• 4.796 yangın göleti ve su havuzu (son 23 yılda inşa edildi).

Yapay zekâ destekli kule sistemleri sayesinde yangın tespit süresi ortalama 2 dakikaya kadar düşürüldü.

YUNANİSTAN-FRANSA ÖRNEĞİ: KOŞULLAR TÜM AKDENİZ ÜLKELERİNDE ZOR

Yangınların kontrol altına alınmasında çevresel koşullar belirleyici rol oynuyor. İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıkların artması, nemin düşmesi ve rüzgâr hızının yükselmesi, yangınların hem yayılma hızını hem de müdahale zorluklarını artırıyor.

Haberin Devamı

Tıpkı geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da ve Fransa’da yaşanan büyük orman yangınında olduğu gibi yangınların kontrol altına alınmasında zorluklar yaşanması olağan hale geldi; yangınla mücadelede teknik kapasite kadar doğa koşullarının da belirleyici olduğu açıkça görüldü.

TÜRKİYE YANGINLA MÜCADELE KARARLI, SAHADA VE HAZIR

Tarım ve Orman Bakanlığı, zorlu coğrafi koşullar ve aynı anda birden fazla noktada başlayan yangınlara rağmen, devlet-millet iş birliğiyle kararlı bir mücadele ortaya koymaya devam ediyor. Özellikle gönüllü vatandaşların desteği, müdahale gücünü daha da pekiştiriyor. Devletin tüm kurumları yangın sezonu boyunca teyakkuz halinde... Her yangına hızla ve planlı şekilde müdahale ediliyor.