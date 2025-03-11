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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden köpek saldırısında ölen Rana'ya ilişkin açıklama

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#Rana El Selci#Dezenformasyon#Manipülasyon
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden köpek saldırısında ölen Ranaya ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 13:08

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Konya'da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) vücudunda ısırık izi olmadığına dair iddianın doğru olmadığını açıkladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Konya'da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rana'nın hiçbir yerinde ısırık izi, kanama yok' iddiası doğru değildir.

Otopsi raporuna göre, 7 Mart'ta köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Rana El Selci'nin vücudunda boyun ve omuz bölgesi ile çeşitli yerlerde köpek ısırığı tespit edilmiştir.

Rana bebeğin ölüm nedenine ilişkin şu ana kadar herhangi başka bir bulguya rastlanılmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi. (DHA)

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#Rana El Selci#Dezenformasyon#Manipülasyon

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