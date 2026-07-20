Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Kıbrıs' açıklaması

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DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu ve Ada'daki askeri varlığının gayrimeşru olduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Türkiye, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı, Ada'daki Türk varlığını tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan girişimlere ve sistematik katliamlara son vermek amacıyla gerçekleştirmiştir. Bu müdahale, 1960 Garanti Antlaşması’ndan doğan uluslararası hak ve yükümlülükler çerçevesinde meşru bir zeminde yapılmıştır.

Harekat sayesinde Ada’nın tamamında barış tesis edilmiş, ayrıca 'Enosis' emelleri akim kalan Yunanistan’daki cuntanın devrilmesinin önü açılarak; Yunanistan’a yeniden demokrasinin gelmesi sağlanmıştır. Türk askerinin Ada'daki varlığı bir 'işgal' değil; Kıbrıs Türk halkının can güvenliğinin, egemenliğinin ve 1974'ten bu yana Ada'da hakim olan huzur ortamının yegane teminatıdır.

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Uluslararası hukuku, insan haklarını ve sınırları hiçe sayarak işgal ve ilhak politikası yürüten odakların, Türkiye'nin barışçıl ve hukuki hamlelerini hedef alan dezenformasyon faaliyetleri, suçluluk psikolojisiyle yürütülen bir algı operasyonundan ibarettir. Kamuoyunun bu tarz içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. (DHA)