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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İdlib açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#İdlib#Ezidi Kadınlar
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden İdlib açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 00:03

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, ‘Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar’ iddiası doğru değildir” açıklamasını yaptı.

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DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili, ‘Şara yönetimindeki Suriye'nin İdlib kentindeki bir meydanda teşhir edilen Ezidi kadınlar’ iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, 2013 yılında Mısır'ın Buhayra eyaletine bağlı Ebu'l Metamir kentinde, eski Mısır Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'ye destek amacıyla düzenlenen bir eylem sırasında kaydedildiği tespit edilmiştir. İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyin” ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden İdlib açıklaması

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#İdlib#Ezidi Kadınlar

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