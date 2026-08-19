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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'elektriğe yüksek oranda zam' iddialarına yalanlama

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#Dezenformasyonla Mücadele#Elektrik Ücretleri#Zam İddiaları
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden elektriğe yüksek oranda zam iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 16:55

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan "elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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DMM, bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi istendi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden elektriğe yüksek oranda zam iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

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#Dezenformasyonla Mücadele#Elektrik Ücretleri#Zam İddiaları

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