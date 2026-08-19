Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'elektriğe yüksek oranda zam' iddialarına yalanlama

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DMM, bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi istendi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan "elektrik tüketim ücretlerine yakın zamanda çok yüksek oranlarda zam yapılacağı" yönündeki iddialar gerçek dışıdır. Yetkili kurumlar tarafından planlanmış güncel herhangi bir fiyat düzenleme çalışması bulunmamaktadır. Ekonomik beklentileri olumsuz etkilemek ve toplumsal algıyı manipüle etmek amacıyla ortaya atılan bu tür spekülatif ve provokatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.