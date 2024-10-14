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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama... "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiası yalanlandı

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#Dezenformasyon#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Sosyal Medya
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden açıklama... Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı iddiası yalanlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 16:56

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, bahse konu iddianın doğru olmadığı belirtilerek, "İddiaya konu olan araç, Tarım ve Orman Bakanlığı envanterinde bulunmamaktadır. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Tarım ve Orman eski Bakanı Vahit Kirişçi arasında, bahse konu iddiaya dair herhangi bir görüşme meydana gelmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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#Dezenformasyon#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Sosyal Medya

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