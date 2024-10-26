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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasını yalanladı

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Tusaş#Sosyal Medya
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TUSAŞtaki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞta 6 ay staj yapmış iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 17:35

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan söz konusu iddiada bahsi geçen şahsın, TUSAŞ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır. Habere konu eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen 'Havacılık Motorları Okulu' uzaktan eğitim programıdır. Program, Mart 2021 yılında devreye alınmış, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sunmuştur. Eğitim hiçbir şekilde geniş kapsamlı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Bir sosyal sorumluluk programı olan Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır."

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Tusaş#Sosyal Medya

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