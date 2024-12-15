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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Sosyal Medya
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarının paylaşımlarını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 16:25

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğu bildirildi.

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DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklaması olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması veya ifadesi bulunmamaktadır. Terör örgütlerinin kamuoyunu provoke etme amaçlı yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

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#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Sosyal Medya

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