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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suriyelilere vergi muafiyeti var" iddiasını yalanladı

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Suriye#Vergi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriyelilere vergi muafiyeti var iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 15:12

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir televizyon programında öne sürülen, Suriyelilere vergi muafiyeti olduğu ve KDV ile Emlak Vergisi vermediklerine ilişkin iddianın doğru olmadığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "bir televizyon programında ortaya atılan, 'Suriyelilere vergi muafiyeti var. KDV/emlak vergisi vermiyorlar' iddiasının doğru olmadığı" ifade edildi.

"Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur" bilgisi verilen açıklamada, vergi denetimlerinin ilgili birimler tarafından düzenli olarak yapıldığı vurgulandı ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

 

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Suriye#Vergi

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