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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kartalkaya'da yanan binayı yıkmak istiyor" iddiasını yalanladı

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#Kartalkaya#Otel#Rapor
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kartalkayada yanan binayı yıkmak istiyor iddiasını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 17:08

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kartalkaya'da yanan binayı apar topar yıkmak istiyor" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bahse konu yanan otel binası için ön hasar tespit raporunun hazırlandığı belirtilen açıklamada, "Ön raporda otelin 'ağır hasarlı' olduğu belirlenmiştir. Hasar tespit çalışmaları kapsamında kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecektir." bilgisi aktarıldı.

Kültür varlığı olarak tescil edilmemiş binaların yıkım sürecine dair nihai kararın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda verildiği bildirilen açıklamada, "Hasarlı binalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının yıkım veya güçlendirme konularında yetkisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

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#Kartalkaya#Otel#Rapor

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