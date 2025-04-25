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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Kaset Ve Şantaj İddiaları#İletişim Başkanlığı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kaset ve şantaj iddialarını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 16:09

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan 'kaset ve şantaj' iddiaları doğru değildir. Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir. İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Kaset Ve Şantaj İddiaları#İletişim Başkanlığı

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